Juve e Inter sondano Yuri Alberto: ecco chi è

Come vi abbiamo anticipato il 26 luglio scorso, sia la Juve che l’Inter hanno messo nel mirino Yuri Alberto, giovanissimo attaccante del Santos. Il giocatore classe 2001 è cresciuto nel club brasiliano, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili ed è pronto a confrontarsi con il calcio che conta. Ha esordito il 17 novembre 2017 nella partita persa 3-1 contro il Bahia, da allora solamente altre 6 apparizioni. Nei match con la nazionale verdeoro Under 17 ha fatto parlare molto del suo talento, ben 3 gol in 8 partite. Questi numeri hanno attirato moltissimi osservatori ed il suo nome in Europa è diventato di tendenza. Nonostante le pochissime partite giocate, il Santos valuta Yuri Alberto 10 milioni, oltre all’Inter e alla Juve, anche lo Sporting si è dimostrato interessato al giocatore. Come vi abbiamo già raccontato nella nostra esclusiva, sono state avviate pratiche per farlo diventare comunitario, un altro indizio che potrebbe portare i club italiani a pagare il cartellino. I suoi 183 cm lo rendono abile nel gioco aereo e di grande aiuto per far salire la squadra, è un giocatore molto duttile, oltre alla punta centrale può essere utilizzato anche come ala destra o sinistra. Lo Sporting, intanto, rimane vigile sul giocatore come possibile sostituto Bruno Fernandes, destinato allo United. Yuri Alberto è comunque un attaccante di grande talento, i due club italiani lo sanno e sono pronti all’asta.

Foto: flickriver.com