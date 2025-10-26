Juve, è crisi totale. Sarri, tre punti di platino: decide Basic, festa Lazio

26/10/2025 | 22:40:54

La Lazio apre la crisi della Juventus vincendo 1-0, all’Olimpico basta un gol di Basic per condannare i bianconeri al secondo ko consecutivo in campionato, il terzo considerando quello col Real. La squadra di Sarri parte forte e gioca nella metà campo della Juventus. Dopo un paio di iniziative pericolose di Isaksen, al 9′ arriva la rete che fa saltare il tappo al match. Tutto nasce con David che sbaglia l’appoggio di testa sul rilancio di Perin, favorendo Cataldi che serve Basic. Il centrocampista calcia con forza verso la porta, il tiro trova una deviazione sfortunata sulla traiettoria di Gatti e si insacca all’angolino, non lasciando scampo a Perin. Il gol ferisce la Juventus e la squadra di Tudor prova a reagire riversandosi nella metà campo della Lazio, senza creare però grandi pericoli. Brivido per la Juve al 31′, Guendouzi in area trova una rasoiata salvata, clamorosamente, da Gatti in scivolata a Perin battuto. Al 34′ ci prova David, ma Provedel gli nega il pareggio. Il secondo tempo inizia sul filo dei nervi (con Tudor che inserisce Yildiz), la Lazio protesta per un mancato secondo giallo a McKennie. La Juventus recrimina per un possibile fallo su Conceicao in area di rigore. Al 79′ la Lazio va vicina al raddoppio. Azione individuale, palla al piede, di Isaksen che si fa cinquanta metri di campo, sterza e supera Kostic, poi calcia a giro e sfiora il raddoppio. Assalto finale dei bianconeri che ci provano con Locatelli al 92′, ma Gila lo mura. Finisce 1-0.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (54′ Pellegrini), Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic (68′ Vecino); Isaksen (83′ Noslin), Dia (83′ Pedro), Zaccagni. All. Sarri

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceicao, McKennie (78′ Openda), Locatelli, Koopmeiners (66′ Thuram), Cambiaso (46′ Yildiz); Vlahovic, David (66′ Kostic). All. Tudor

