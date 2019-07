Il retroscena: la Juve ha chiesto a Dybala di accettare lo United. Via libera di Sarri per Lukaku. E l’Inter…

La Juve aspetta il rientro di Dybala dalle vacanze e gli chiederà di andare al Manchester United. Di sicuro comunicherà a Paulo che non rientra nei piani per la difficile collocazione tattica e per la decisione presa di andare su un centravanti. Un nome e un cognome: Romelu Lukaku. Per lo United l’inserimento di Dybala è un passaggio fondamentale per chiudere l’operazione, poi si troverà la quadratura sul conguaglio che la Juve vorrebbe a favore, almeno 15 milioni. E se Dybala dovesse rifiutarsi? La Juve ha preso una decisione, poi tutto è possibile, ma oggi la strada è questa. E l’Inter spera di inserirsi proponendo 70 milioni più bonus, la famosa offerta scritta preannunciata nei giorni scorsi. Giochi al rialzo non sono più possibili, l’Inter confida in un rallentamento per Dybala allo United in modo da poter giocare sul tempo e sul fatto che Lukaku deve lasciare lo United. Ma, ripetiamo, se la spuntasse l’Inter poi i Red Devils dovranno prendere un altro attaccante. Ore caldissime. Sarri vuole un uomo d’area, avrebbe preso Icardi, ma Lukaku è un profilo che ha valutato e promosso. Ora l’ultima volata, con Dybala protagonista…

Foto: Twitter ufficiale Manchester United