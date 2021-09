Juve, Dybala segna e poi lascia il campo per infortunio. Dentro Kulusevski

È in corso il primo tempo di Juve-Sampdoria, gara valida per la sesta giornata di Serie A. I bianconeri sono in vantaggio per 1-0 in virtù della rete segnata da Paulo Dybala al decimo minuto di gioco. Proprio l’attaccante argentino, tuttavia, è stato costretto a lasciare il campo qualche istante fa (22′) per infortunio muscolare. In lacrime la Joya ha lasciato il posto a Dejan Kulusevski.

Foto: Twitter Juventus