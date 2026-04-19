Juve dominante con il Bologna, ma è solo 1-0 al 45′. Decide David, traversa di Holm

19/04/2026 | 21:37:18

La Juventus conduce 1-0 all’intervallo contro il Bologna. Ottimi 45 minuti dei bianconeri, dominanti, senza però chiudere la gara.

Inizio impressionante della Juventus. Al 2′, David porta in vantaggio i bianconeri dopo 534′ di digiuno dalla rete: cross di Kalulu, colpo di testa di David e palla in gol.

Al 12′, gol annullato alla Juve: palla di Locatelli per Conceicao che trova spazio e arriva al gol col mancini, ma l’arbitro fischia il fuorigioco. Juve ancora in attacco, Bologna in apnea. Al 22′, Conceicao ha una chance enorme per il 2-0, Ravaglia si oppone al giocatore portoghese.

Bologna in enorme difficoltà, Juve che sfiora ancora il 2-0. Incrocio dei pali dell’ex Holm, conclusione di sinistro clamorosa al 38′, si salva il Bologna.

Ancora Juve, al 43′ grande movimento di David, conclusione incrociata, palla al lato di pochissimo.

Foto: sito Juventus