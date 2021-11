Juve, distorsione al ginocchio per McKennie. Problema al flessore per Chiesa. Domani gli esami

Oltre alla sconfitta rimediata in casa con l’Atalanta, in casa Juve c’è apprensione per le condizioni di Federico Chiesa e Weston McKennie. I due sono usciti dal campo infortunati.

Secondo quanto riferito da Dazn, Federico Chiesa ha riportato un problema al flessore della gamba sinistra, mentre Weston McKennie è uscito dal campo a causa di una distorsione al ginocchio. I due bianconeri svolgeranno degli esami di accertamento nella giornata di domani.

Difficile ad ogni modo la loro presenza per la gara di Salerno di martedì.