Juve-De Ligt, siamo in pieno countdown. Ora…

Matthijs De Ligt viaggia spedito verso la Juve. Un matrimonio annunciato, dopo aver raggiunto l’intesa totale con Mino Raiola (agente del classe ’99), negli ultimi giorni il club bianconero ha lavorato per avvicinarsi alle richieste dell’Ajax. E ora siamo ormai allo scambio di documenti per una cifra che – tra parte fissa e bonus – dovrebbe attestarsi sui 75 milioni. Il difensore olandese è stato esentato dalla partenza dell’Ajax per il ritiro in Austria, ennesima conferma di un’operazione in dirittura. Sarri lo aspettava proprio entro domenica, come vi abbiamo anticipato, in modo da poterlo portare in tournée, passaggio essenziale per farlo inserire velocemente nei nuovi schemi. De Ligt-Juve, siamo in pieno countdown…

Foto: Twitter ufficiale Ajax