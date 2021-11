Juve, Danilo out per qualche settimana: “Lacrime di dolore e di tristezza, dovrò saltare gare importanti”

Danilo, esterno della Juventus, ha condiviso sui propri account ufficiali social l’amaro in bocca per l’infortunio subito nell’ultima gara contro la Lazio: “Purtroppo starò fuori per qualche settimana. Le lacrime alla fine della partita erano di dolore ma anche di tristezza perché ero sicuro di dover saltare le prossime partite che saranno importanti per noi. Posso solo continuare ad essere uno di voi e sostenere i miei compagni di squadra come sempre! Nel frattempo farò di tutto per essere disponibile il prima possibile. Non molliamo mai! Forza Juve”, ha concluso.