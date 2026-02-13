Juve, da valutare Thuram. Il centrocampista è a rischio per l’Inter

Tegola per la Juventus in vista della sfida di domani contro l’Inter. Luciano Spalletti rischia di dover fare a meno domani di un titolare importante, ovvero Khephren Thuram. Il centrocampista ha un edema osseo dovuto a un colpo subito in allenamento ed è al momento in forte dubbio per la partita di domani. La decisione finale verrà presa solo domani. Nel caso in cui non dovesse farcela giocherebbe Koopmeiners al fianco di Locatelli. Lo stesso Locatelli in conferenza stampa ha parlato di nessun problema per il francese, ma il dubbio c’è.

Foto: sito Juventus