Juve, da De Ligt a Cancelo e il possibile nuovo terzino

Dopo aver accolto Adrien Rabiot e Luca Pellegrini, la prossima tappa della Juve si chiama Matthijs De Ligt. Il club bianconero ha in pugno il Golden Boy olandese e aspetta di definire l’affare, con la consapevolezza-sicurezza di aver centrato un obiettivo importanti. Gli accordi con il diretto interessato ci sono già (intesa sull’ingaggio da 12-13 milioni bonus compresi), con Raiola pronto a volare ad Amsterdam per definire l’operazione con l’Ajax. Capitolo Cancelo: sulle tracce del portoghese c’è da tempo il Manchester City, ma la Juve per ora prende tempo dopo aver ribadito di non aver intenzione di accettare contropartite tecniche. In difesa, il club bianconero potrebbe decidere di prendere un altro terzino se Luca Pellegrini dovesse uscire in prestito (sulle sue tracce ci sono 2-3 club di Serie A). Ci sono due opzioni, come già raccontato in più occasioni, in grado di giocare sia a destra che a sinistra: Darmian, di proprietà del Manchester United e vecchio obiettivo della Juve, e Hysaj, che piace a Sarri ma sul quale c’è sempre l’Atletico Madrid.

Foto: Twitter ufficiale Ajax