Juve, curva riaperta con il Napoli per un errore della Procura

La Corte Sportiva d’Appello ha pubblicato le motivazioni inerenti alla non chiusura della curva della Juve in merito a quanto accaduto nella partita valida per la Coppa Italia contro l’Inter. In quell’occasione, al rigore segnato da Lukaku, c’erano statio insulti razzisti al giocatore nerazzurro. L’esclusione di Lukaku dalla partita di ritorno e l’apertura della curva juventina avevano sollevato diverse polemiche, tra queste il fatto che il giocatore belga fosse la vittima e l’unico costretto a pagare una punizione.

Ma invece. come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la decisione di riaprire la Curva si è basata prevalentemente su un vizio legato ai tempi di trasmissione – da parte della Procura federale – della relazione su quanto accaduto al Giudice Sportivo”.