Juve: Cristiano Ronaldo torna ad allenarsi in gruppo. Assente Alex Sandro

La Juve inizia a preparare la prossima sfida la vedrà ospitare la Spal all’Allianz Stadium sabato pomeriggio. I bianconeri si sono ritrovati questo pomeriggio a Vinovo e, dopo il riscaldamento, si sono dedicati ad esercizi di tattica, per poi concludere l’allenamento con la partitella. E’ tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo Cristiano Ronaldo. Assente Alex Sandro, per motivi familiari. Lo si apprende dal sito ufficiale del club bianconero.

https://twitter.com/juventusfc/status/1177264117616402433

Foto: Twitter ufficiale Juventus