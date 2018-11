Juve, cori contro Napoli e Firenze allo Stadium. Gravina: “Bisogna applicare le norme previste”

Per l’ennesima volta, dalla curva sud dello Stadium, sono giunti cori contro Napoli e Firenze durante la gara di questo pomeriggio tra Juventus e Spal. Tutto ciò non rappresenta una novità e in tal senso ha parlato anche Gabriele Gravina, presidente della Figc, ai microfoni dell’Ansa: “Il ripetersi di cori con evidente riferimento alla discriminazione territoriale negli stadi italiani è un comportamento incivile che va condannato e contrastato con determinazione. Bisogna intensificare i programmi educativi che coinvolgono i tifosi e applicare rigorosamente le norme previste dal nostro ordinamento. A tal proposito ho sentito sia il presidente dell’Aia Nicchi che il designatore Rizzoli con i quali abbiamo condiviso tutte le valutazioni del caso”.

Foto: Figc Twitter