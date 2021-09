Juve, contestazione all’esterno dell’Allianz Stadium: “Squadra distrutta e uno stadio salotto, Agnelli e Pairetto disastro perfetto”

Stanotte un gruppo di ultras della Juventus, i Vikings, hanno appeso due striscioni all’esterno dell’Allianz Stadium per esprimere il loro malcontento verso l’operato della dirigenza. “Squadra distrutta e uno stadio salotto.. Agnelli e Pairetto disastro perfetto”, “Ovunque tamburi e striscioni, all’Allianz burattini e figure da cogli***”, sono questi i messaggi lanciati dai supporters bianconeri, che evidentemente non sono soddisfatti del mercato estivo (e non solo) condotto dal club di Agnelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@vikingjuveofficialpage)

Foto: Instagram Viking Juve