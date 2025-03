Juve contestata all’esterno del JHotel. Cori contro Motta, giocatori e società

Se il Milan è stato contestato a San Siro, nel corso del match contro la Lazio, anche la Juventus è contestata dalla Curva Sud in questi minuti. Il cuore del tifo bianconero si è recato alla Continassa, all’esterno del JHotel dove i bianconeri sono in ritiro in vista della gara di domani contro il Verona.

Cori e offese contro Thiago Motta, calciatori, dirigenza, Giuntoli su tutti. Ricordando che domani, qualora la Juve battesse il Verona, sarebbe addirittura a -6 dalla vetta. Ma le recenti eliminazioni in Champions e in Coppa Italia hanno fatto esplodere la rabbia del tifo juventino. Tutti sul banco degli imputati, nessuno escluso.

Foto: sito Juve