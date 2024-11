Juve, consulto specialistico a Villa Stuart per Milik. Il giocatore potrebbe tornare in campo già a dicembre

Stando a quanto rivelato dal Messaggero, Arek Milik, attaccante della Juventus, oggi è stato a Roma per farsi visitare dal Professor Mariani. Il bomber polacco si è recato a Villa Stuart per un controllo al ginocchio e avrebbe ricevuto l’ok per tornare in campo e in modo particolare per cominciare la fase della riatletizzazione. Il giocatore potrebbe tornare in campo già a dicembre.

Foto: sito Juventus