Arrivano buone notizie dalla Continassa per la Juventus. Francisco Conceicao, Nicolò Savona e Jonas Rouhi hanno recuperato dai loro rispettivi problemi muscolari e oggi sono tornati a lavorare finalmente in gruppo. Tutti e tre, dunque, saranno convocati per la trasferta di Firenze in programma domenica (salvo rinvii per il maltempo) e andranno almeno in panchina.

Foto: sito Juventus