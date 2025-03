La Juventus non avrà a disposizione Francisco Conceicao questa sera per la gara contro il Verona. Il giocatore portoghese ha subito un problema muscolare, come aveva annunciato Thiago Motta in conferenza stampa. Il giocatore ha raggiunto il JMedical per sostenere gli esami strumentali per capire l’entità del problema e se ha riportato lesioni muscolari.

Foto sito Juve