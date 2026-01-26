Juve, con Spalletti è un’altra musica: media punti da top squadra e miglior difesa

La Juventus di Spalletti sta nascendo, poco alla volta, si sta plasmando, diventando una vera realtà. D’altronde i numeri parlano chiaro. Nelle tredici partite di campionato disputate da quando c’è il tecnico di Certaldo in panchina, la squadra bianconera ha conquistato otto vittorie, tre pareggi e due sconfitte, la prima a Napoli a dicembre, la versione peggiore dei bianconeri, l’ultima, inaspettata e immeritata, a Cagliari la scorsa settimana. Sono 27 punti in tredici gare, media punti quasi da scudetto: meglio hanno fatto solo Milan (29) e Inter (34) che sta avendo un passo devastante.

Ciò che balza all’occhio sono però soprattutto i numeri della fase difensiva, di una difesa che è da sempre fiore all’occhiello di una Juventus vincente. In tredici partite solo otto i gol subiti: nessuno ha fatto meglio, gli stessi incassati dall’Inter in questo lasso di tempo. E anche l’attacco dà ottime risposte. Ventitré gol nelle ultime tredici gare: hanno fatto meglio solo il Como reduce dal 6-0 al Torino (25) e l’Inter reduce dal 6-2 al Pisa (28). Insomma, numeri che dimostrano che la squadra c’è, ha una chiara fisionomia e con qualche piccolo ritocco, può togliersi soddisfazioni. Per lo scudetto è troppo tardi, per la zona Champions è una pretendente importante.

Foto: sito Juventus