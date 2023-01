Juve, chiesti 9 punti di penalizzazione, 20 mesi per Paratici e 16 per Agnelli

In questi minuti è in corso la discussione dell’istanza di revocazione che la Procura federale ha presentato contro l’assoluzione della Juventus. Il procuratore Giuseppe Chinè ha dunque chiesto una sanzione di 9 punti di penalizzazione, utili all’esclusione dalle coppe europee, inoltre non possono ritenersi esenti da sanzioni Agnelli e soci: Chinè ha infatti chiesto l’inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini.

Foto: Twitter Juventus