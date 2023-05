È in corso a Roma il processo plusvalenza a carico della Juve. Poco fa la richiesta di Chinè e della Procura Federale: 11 punti di penalizzazione, 2 in più rispetto ai 9 che aveva chiesto a suo tempo, prima che fossero portati a 15. Chiesti anche 8 mesi di inibizione per i 7 ex dirigente bianconeri.

Foto: logo Juve