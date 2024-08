Juve, Chiesa va fuori rosa. Si allenerà con gli esuberi

La rottura è totale tra Federico Chiesa e la Juventus. Come riporta la Gazzetta dello Sport, fino a questo momento l’attaccante ha goduto di un trattamento esclusivo, cioè quello di allenarsi col gruppo di Thiago Motta pur non rientrando nei piani del club. D’ora in poi va fuori rosa: si terrà in forma insieme agli esuberi; come gli altri, in orari diversi rispetto alla prima squadra. Fino a una soluzione.

Foto: Instagram Juventus