Juve, Chiesa completamente in gruppo. Presenti anche Danilo e Alex Sandro

Dopo la pausa per le feste natalizie, la Juventus è tornata in campo per preparare la sfida del 4 gennaio contro la Cremonese. Buone notizie per Massimiliano Allegri: sono tornati in gruppo Danilo e Alex Sandro dopo l’esperienza con il Brasile in Qatar. E anche Federico Chiesa è tornato ad allenarsi regolarmente dopo i fastidi fisici accusati nelle scorse settimane. Di seguito il comunicato: “Dopo i tre giorni di riposo concessi in concomitanza delle festività natalizie, la Juventus è tornata ad allenarsi al Training Center. Nel mirino l’amichevole di venerdì 30 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 14:30, che si giocherà a porte aperte all’Allianz Stadium e poi la prima gara ufficiale del nuovo anno, la trasferta contro la Cremonese del 4 gennaio alle ore 18:30 che coinciderà anche con la ripartenza della Serie A.

Venendo all’allenamento di questa mattina, il gruppo ha visto il rientro, dopo il Mondiale, di Alex Sandro e Danilo. Il lavoro odierno della Juventus si è focalizzato su esercitazioni tecniche di trasmissione e possesso palla. Chiesa si è allenato in gruppo.

Domani seduta doppia, con appuntamento fissato al mattino”

Foto: Chiesa Instagram