Juve che cuore! In 10 rimonta il Galatasaray: 3-0 e qualificazione ai supplementari

25/02/2026 | 22:59:33

Cuore enorme della Juventus che rimonta i 4 gol di scarto al Galatasaray, giocando tutto il secondo tempo in 10, per il rosso a Kelly. Finisce 3-0 a Torino e qualificazione ai playoff che si decide ai supplementari.

Parte forte la Juve, come prevedibile. Prime chance di testa, di Koopmeiners e Gatti, ma alte. Al 20′, doppia chance importante, prima Locatelli e poi Conceicao da fuori fanno tremare i turchi che si salvano. La Juve continua a spingere, prova Yildiz al 27′, palla deviata, si salva Cakir. La Juve continua a giocare. Al 36′ irrompe Thuram in area, Torreira lo stende, Calcio di rigore per la Juve. Va Locatelli dal dischetto, spiazzando Cakir. Juve in vantaggio. Chiude in crescendo la Juventus, Thuram ci prova, palla fuori. Juve avanti 1-o.

Parte subito bene la Juve, Conceicao semina il panico, Yildiz sfiora il 2-0. Al 50′ accade l’imponderabile. Kelly, già ammonito, commette fallo a centrocampo. Per l’arbitro è doppio giallo, l’inglese è espulso. Fallo già dubbio, la Juve protesta. Poi il VAR si inventa addirittura un rosso diretto al britannico. Stoicamente la Juve ci prova. Al 70′, Zhegrova mette in mezzo, irrompe Gatti per il gol del 2-0. La Juve prova a crederci in 10. Al 77′ chance clamorosa per Thuram. Assolo del francese, il giocatore si ritrova da solo davanti al portiere, prova il pallonetto, alto. Ancora Juve, all’80’, Boga in mezzo, Yildiz in spaccata, palo clamoroso. Juve anche sfortunata.

All’82’ passa la Vecchia Signora. Palla in mezzo di Koopmeiners, sbuca McKennie che di testa fa 3-0 clamoroso. La Juve in 10 rimonta il Galatasaray. Si va ai supplementari.

Foto: sito Juventus