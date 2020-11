Juve, che brutta “pareggite”. E così pochi punti non si vedevano dal 2015

Tredici punti, di cui tre a tavolino, in sette partite. Il bottino conquistato campionato dalla Juventus è stato magro fino a questo momento. Causa i quattro pareggi rimediati contro Roma, Crotone, Verona e Lazio, i bianconeri sono a -6 in classifica rispetto alla scorsa stagione, quando in panchina sedeva Maurizio Sarri. La squadra di Pirlo sembra soffrire soprattutto il confronto con le altre grandi squadre: la metà di questi mezzi passi falsi è arrivata proprio contro due big del campionato italiano. E non è andata meglio in Europa, dove in Champions League è arrivata la sconfitta col Barcellona.

La Juve non partiva così male in Serie A dalla stagione 2015-16, quando i punti in classifica, a questo punto della stagione, erano solo otto. Così tanti pareggi in sette gare non si registravano invece dalla prima gestione di Antonio Conte, del 2011-12. In entrambi i casi, alla fine, fu scudetto. E questi sono i precedenti che possono far sperare Pirlo.

Foto: Twitter Juventus