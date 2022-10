Juve, c’è qualche nota positiva: la difesa non subisce gol da 306 minuti in campionato. Ora la prova del 9 con PSG e Inter

Prosegue l’ottimo momento in campionato della Juventus, che ha ottenuto 3 vittorie di fila, di cui due in trasferta, contro Torino, Empoli e Lecce. Tre vittorie senza subire gol, sono infatti 306 minuti che i bianconeri non raccolgono la palla in fondo al sacco in campionato. Qualche segnale positivo arriva, viste le enormi difficoltà palesate in queste settimane e anche le tantissime assenze.

Ora però, arrivano gli esami veri, sia in campionato che in Champions. Due partite allo Stadium per confermare i progressi fatti. Prima il PSG, mercoledì, per ottenere la qualificazione all’Europa League. Poi, domenica sera, il derby d’Italia contro l’Inter. Due esami, per capire davvero se questa Juve è davvero sulla via della ripresa, almeno in campionato.

Foto: Instagram Allegri