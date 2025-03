Juve, Cambiaso e Douglas Luiz ancora ai box. Saltano il Genoa

In casa Juve nessun recupero in vista della gara contro il Genoa. Nella sessione odierna alla Continassa, Douglas Luiz e Andrea Cambiaso hanno svolto nuovamente un lavoro personalizzato, lasciando in dubbio la loro presenza per la sfida di sabato allo Stadium contro il Genoa, il primo match dopo la pausa per le Nazionali. Con loro appuntamento alla gara seguente, che i bianconeri disputeranno contro la Roma.

Foto: Instagram Cambiaso