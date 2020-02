Juve, buone notizie per Sarri: Higuain in gruppo, Douglas Costa in parte coi compagni

Buone notizie per Maurizio Sarri in vista dei prossimi impegni contro Lione e Inter. Il tecnico della Juve, dopo aver ritrovato Pjanic, recupera anche Higuain e – in parte – Douglas Costa. Questo il comunicato del club bianconero: “Higuain è rientrato in gruppo svolgendo la seduta di allenamento completa, mentre Douglas Costa ha disputato una piccola parte dell’allenamento in gruppo”.

Foto: Twitter ufficiale Juve