Juve, buone notizie per Sarri: Chiellini si allena con il gruppo

L’ultima giornata di allenamenti della settimana bianconera si chiude con un’ottima notizia: Giorgio Chiellini è infatti tornato in gruppo. Al mattino la squadra ha affrontato un lavoro specifico divisa in reparti, mentre nel pomeriggio il gruppo si è ricompattato per una sessione dedicata a esercizi di tecnica e tattica, conclusa dalla partitella. Domani Sarri concederà ai suoi una giornata di riposo. Si ritornerà in campo lunedì, per proseguire la marcia di avvicinamento alla prossima stagione.

Foto: Juventus Twitter