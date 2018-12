Juve, brindisi e sorrisi alla cena di Natale. Ecco le immagini

Festa di squadra per la Juve. Al Golf Club Royal Park i Roveri dove è in corso la classica cena di Natale con i dipendenti bianconeri. La Juve e i suoi calciatori festeggiano in famiglia il Natale 2018, presenti anche il presidente Andrea Agnelli e il vice presidente Pavel Nedved, come testimoniano le immagini pubblicate sui social dal club bianconero.

Foto: Twitter ufficiale Juventus