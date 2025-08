Juve, Bremer titolare in amichevole: “304 giorni dopo”

02/08/2025 | 19:51:27

Gleison Bremer è tornato in campo oggi nell’amichevole contro la Reggiana dopo ben 304 giorni di stop. Il brasiliano è stato schierato titolare contro la compagine emiliana, per la prima volta dopo il grave infortunio dello scorso autunno contro il Lipsia. Il difensore brasiliano, uno dei più amati dai tifosi bianconeri, ha celebrato con un post su Instagram il suo ritorno in campo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bremer (@bremer)

foto Instagram Bremer