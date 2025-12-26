Juve, Bremer, McKennie e Zhegrova recuperati. Ancora ai box Conceicao e Cabal

Nella giornata di oggi, la Juventus ha recuperato Weston McKennie, Gleison Bremer e Edon Zhegrova. I tre calciatori sono infatti rientrati in gruppo e sono dunque a disposizione di Luciano Spalletti per la trasferta in casa del Pisa. I problemi sono invece legati alle condizioni fisiche di Juan Cabal e Francisco Conceicao. I due calciatori hanno svolto un lavoro differenziato alla Continassa e saranno dunque indisponibili per la partita della Cetilar Arena contro la formazione di Alberto Gilardino.

