Juve, Bremer è al JMedical per gli esami

In tarda mattinata, il difensore della Juventus Gleison Bremer si è presentato al JMedical in stampelle, per sottoporsi agli esami strumentali. Il brasiliano è uscito dal campo ieri sera durante il primo tempo di Lipsia-Juve, dopo aver accusato un fastidio al ginocchio. Poco dopo è arrivato al JMedical anche Nico Gonzalez, anche lui uscito acciaccato dalla trasferta in Germania. In giornata il comunicato dei bianconeri sull’entità dell’infortunio.

Foto: Instagram Bremer