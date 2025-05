Juve avanti a Bologna con Thuram. Proteste Bologna per un contatto McKennie-Freuler

04/05/2025 | 21:38:08

La Juventus conduce 1-0 in casa del Bologna in una gara decisiva per la zona Champions. Gara che vede i padroni di casa protestare per alcuni episodi arbitrali. Juventus in vantaggio all’8′ con Khephren Thuram, ma un po’ di colpa è di Skorupski che non riesce a trattenere la botta centrale del centrocampista francese. E’ 1-0 Juve. Bologna che non si scoraggia e attacca. Al 25′ prova il Bologna. Orsolini direttamente da calcio d’angolo impegna Di Gregorio. Alla mezz’ora, si allacciano McKennie e Freuler in area di rigore della Juve, per l’arbitro Doveri è tutto ok. Ma ci sono lamentele pesanti dei giocatori del Bologna. Felsinei che protestano ancora al 36′. Questa volta per un presunto tocco di mano di Savona. Orsolini richiama l’attenzione dell’arbitro ma nulla di fatto. Si va all’intervallo con la Juve avanti 1-0 al Dall’Ara tra i fischi del pubblico contro l’arbitro.

Foto: sito Juventus