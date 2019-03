Juve-Atletico Madrid, le ultimissime sulle probabili formazioni

Il countdown è partito. Meno di 24 ore e poi sarà Juve-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di Champions che vale una bella fetta di stagione per entrambe le squadre. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni della sfida dell’Allianz Stadium.

Massimiliano Allegri dovrebbe confermare come modulo il 4-3-3 (o 4-3-2-1) visto al Wanda Metropolitano, ma con qualche cambio forzato dovuto alle indisponibilità (out Khedira, Barzagli, De Sciglio, Alex Sandro e Douglas Costa). Tra i pali ci sarà Szczesny, davanti a lui Cancelo, Bonucci, Chiellini e Spinazzola. In mezzo al campo la cabina di regia sarà affidata a Pjanic, ai suoi lati Emre Can e Matuidi. Davanti, Ronaldo e Mandzukic sono certi di una maglia da titolare, l’ultimo posto se lo giocano Bernardeschi e Dybala, con l’italiano favorito. Nessun dubbio per Diego Simeone che conferma il collaudato 4-4-2. In porta Oblak, linea difensiva composta da Arias (che prende il posto di Filipe Luis), Gimenez, Godin e Juanfran. A centrocampo spazio a Koke e Rodrigo, con Saul e Lemar che agiranno sugli esterni. In attacco l’intoccabile Griezmann sarà affiancato dall’ex Morata, che sostituirà lo squalificato Diego Costa.

JUVE-ATLETICO MADRID, PROBABILI FORMAZIONI:

Juve (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (Dybala), Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

Atletico (4-4-2): Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Juanfran; Saul, Rodrigo, Koke, Lemar; Griezmann, Morata. All. Simeone

Foto: Twitter ufficiale Juventus