Juve, approvati dati del primo semestre 18/19: utile di 7,5 milioni. Tutti i numeri

Il Consiglio di Amministrazione della Juventus, presieduto da Andrea Agnelli, ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2018. Il primo semestre dell’esercizio 2018-2019 è stato chiuso con un utile di 7,5 milioni di euro che evidenzia una variazione negativa di 35,8 milioni rispetto all’utile di 43,3 milioni dell’analogo periodo di un anno fa. L’esercizio 2018-2019, attualmente previsto in perdita, sarà come di consueto fortemente influenzato dall’andamento dei risultati sportivi ed in particolare della Champions League, si legge nel comunicato dei bianconeri.

“L’Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2018 ammonta invece a 384,3 milioni (309,8 milioni al 30 giugno 2018). Il peggioramento di 74,5 milioni, si legge nella nota del club, è stato determinato dagli esborsi legati alle campagne trasferimenti (-119 milioni netti), dagli investimenti in altre immobilizzazioni (-3,3 milioni), dagli investimenti in partecipazioni (-0,5 milioni) e dai flussi delle attività di finanziamento (-3,6 milioni), effetti parzialmente compensati dai flussi positivi della gestione operativa (+51,9 milioni).

Le operazioni perfezionate nella seconda fase della campagna trasferimenti 2018-2019, svoltasi dal 3 gennaio al 31 gennaio 2019, hanno comportato complessivamente un decremento del capitale investito di € 3,9 milioni derivante da acquisizioni ed incrementi per 15,3 milioni e cessioni per 19,2 milioni (valore contabile netto dei diritti ceduti). Le plusvalenze nette generate dalle cessioni ammontano a 36,8 milioni e le acquisizioni temporanee nette hanno consuntivato oneri per 0,6 milioni. Tali operazioni generano complessivamente un effetto finanziario, inclusi gli oneri accessori, nonché gli oneri e proventi finanziari impliciti su pagamenti e incassi dilazionati, positivo per 34,5 milioni così ripartito: -1,7 milioni nell’esercizio 2018-2019, 8,7 milioni nell’esercizio 2019-2020, 10,1 milioni nell’esercizio 2020-2021, 10,4 milioni nell’esercizio 2021-2022 e 7 milioni nell’esercizio 2022-2023″. Di seguito il comunicato integrale: