Juve, annunciato il sold-out dello Stadium per la gara contro l’Atalanta

23/09/2025 | 12:30:00

La Juventus chiuderà il mese di settembre tra le mura. Sabato sfida contro l’Atalanta di Juric.

Il club bianconero ha annunciato che l’Allianz Stadium, infatti, sarà tutto esaurito per il match contro l’Atalanta, in programma sabato 27 settembre 2025 alle ore 18:00 e valido per la quinta giornata di Serie A. Una bellissima risposta da parte del pubblico bianconero che sicuramente porterà il suo calore e la sua spinta sulle tribune della nostra casa per vivere un’altra grande serata.

Foto: sito Juventus