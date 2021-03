Juve ancora fuori agli ottavi di Champions: il Porto dopo il Lione

Disastro. La Juve non riesce ancora una volta a centrare i quarti di Champions, esce agli ottavi esattamente come era accaduto la scorsa stagione contro il Lione. Con la differenza non trascurabile che la Juve poi avrebbe vinto uno scudetto per molti “scontato”. Ma qui di scontato c’è nulla, se non il fallimento di un progetto, fin qui non solo europeo all’interno di una stagione disastrosa. E se aggiungiamo che nel 2019 fa la Juve era uscita ai quarti per merito dell’Ajax, era il primo anno di Ronaldo in bianconero, il quadro è completo.

foto: Twitter Juventus