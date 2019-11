Juve, ancora differenziato per Rabiot. Alex Sandro parzialmente in gruppo

Attraverso il sito ufficiale della Juventus arriva il report dell’allenamento odierno agli ordini di Maurizio Sarri in vista della sfida di domenica contro il Sassuolo. Di seguito la nota: “Il gruppo è sceso in campo dopo un giorno di pausa per cominciare a lavorare in previsione di Juve-Sassuolo. Essendo oggi il primo allenamento post Champions League, la squadra ha differenziato la seduta, dopo una prima fase atletica, svolta tutti insieme. Scarico, quindi, per chi è stato maggiormente sollecitato contro l’Atletico, intenso allenamento tecnico con partitella finale per il resto del gruppo. Da segnalare che Alex Sandro si è allenato parzialmente con la squadra, mentre Rabiot ha sostenuto un lavoro personalizzato atletico in campo”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus