Juve, anche Vlahovic out contro l’Atalanta

Dusan Vlahovic non sarà a disposizione di Thiago Motta per la gara di domani contro l’Atalanta. Il bomber serbo non ha smaltito gli acciacchi fisici e dopo un provino fatto in allenamento, si è deciso di non forzarlo e non portarlo domani a Bergamo. Nessun recupero quindi per i bianconeri, che non avranno neanche Conceicao. Rispetto al derby rientrerà solo Locatelli dalla squalifica. Poi dovrebbe esserci lo stesso 11 con Nico Gonzalez ad agire da centravanti.

Foto: sito Juventus