Juve, allenamento in spiaggia per Douglas Costa. La foto

Douglas Costa, rimasto ancora in Brasile, continua ad allenarsi per farsi trovare pronto alla ripresa del campionato. Dopo la sfida di velocità di ieri con il go-kart, oggi l’esterno offensivo della Juventus ha scelto la spiaggia come location per una seduta di lavoro con il pallone.

Foto: Instagram Douglas Costa