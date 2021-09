Juve, Allegri in ansia: problema al flessore per Chiesa

Problemi fisici per Federico Chiesa. L’attaccante della Nazionale potrebbe lasciare in giornata il ritiro dell’Italia per un fastidio al flessore. E’ questa la notizia riportata dalla “Gazzetta dello Sport”, il giocatore potrebbe tornare a casa, con un solo obiettivo: recuperare e scendere in campo sabato, allo Maradona contro il Napoli.