Juve agli ottavi di Champions con due turni d’anticipo: 11 anni fa l’ultima volta

La Juventus batte la Lomokotiv, espugna Mosca e vola agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Maurizio Sarri stacca dunque il pass per il turno successivo della competizione europea con due turni d’anticipo rispetto alla fine del girone. Uno scenario che non si verificava da ben undici anni: l’ultima volta, come riporta Opta, risale infatti alla stagione 2008-2009.

2 – La #Juventus si è qualificata agli ottavi di Champions League con due turni d'anticipo per la prima volta dal 2008/09. Rapida. #FCLMJuve #LokomotivJuve — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 6, 2019

Foto: Twitter ufficiale Juventus