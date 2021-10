Juve a Verona per ripartire. Ma i precedenti recenti non sono felici

La Juve proverà a cancellare la delusione del ko con il Sassuolo tentando il colpo al Bentegodi di Verona. Un match non facile per i bianconeri, che si ritrovano una squadra in gran salute.

Domani la Juve incrocerà nuovamente Tudor, che era il vice di Pirlo la scorsa stagione, il tattico della squadra. Il tecnico croato ha fatto cambiare marcia all’Hellas dal suo arrivo al posto di Di Francesco. Tudor ha perso solo una gara, 3-2 a San Siro con il Milan, dopo essere stato avanti 2-0, in una gara incredibile.

Anche i precedenti recenti a Verona non sorridono ai bianconeri. Nelle ultime tre sfide sono infatti arrivati solamente due punti: doppio 1-1 nella passata stagione, con Andrea Pirlo sulla panchina. Nel match precedente, giocato l’8 febbraio 2020 al Bentegodi, la Juventus allora allenata da Maurizio Sarri era stata sconfitta 2-1 in rimonta: vantaggio di Cristiano Ronaldo prima delle reti di Fabio Borini e Giampaolo Pazzini.

I bianconeri hanno vinto solamente una volta nelle ultime sette trasferte in Serie A sul campo del Verona: 3-1 il 30 dicembre 2017 con gol di Matuidi e doppietta di Dybala. Insomma, un campo davvero complicato dal quale ripartire ma questa Juve è chiamata a dare tutto se non vuole staccarsi anche dal treno per la Champions League.

Foto: Twitter Juve