Juve, 5 vittorie di fila senza subire gol. Non accadeva dal 2018

Cinque vittorie consecutive in campionato per la Juventus che si è proiettata in piena zona Champions dopo le difficoltà iniziali. Cinque vittorie di fila, tra l’altro, senza subire gol in campionato, rafforzando il primato come miglior difesa del campionato, con 7 gol subiti. Per trovare una striscia simile bisogna tornare al 2018, quando per l’ultima volta la Vecchia Signora riuscì a collezionare più di 450′ consecutivi senza reti al passivo.E in panchina, oggi come allora, c’è Massimiliano Allegri. Nel 2018 arrivò lo scudetto, quest’anno la rincorsa al Napoli sarà molto complicata.