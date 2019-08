Altro successo in amichevole per la Juventus che piega per 4-0 il Novara. La formazione di Maurizio Sarri, in attesa della sfida in programma questo sabato contro l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, cala il poker grazie ai gol di Gonzalo Higuain (in campo dal primo minuto), Paulo Dybala (entrato nella ripresa), Mario Mandzukic e Matthijs De Ligt.

Foto: Juventus Twitter