Juve, 2-0 alla Samp: è il nono scudetto di fila

La Juventus batte 2-0 la Sampdoria e conquista il 36° Scudetto della sua storia. E’ il nono scudetto consecutivo. Una serie record che non era mai stata realizzata nei cinque maggiori campionati europei. Gli uomini di Sarri festeggiano al termine di una gara insidiosa che ha manifestato tante difficoltà per i bianconeri soprattutto nella prima frazione di gioco. La Juventus sblocca il risultato nei minuti di recupero del primo tempo quando Cristiano Ronaldo, imbeccato da un assist al bacio di Pjanic, insacca in rete. Nella ripresa arriva il raddoppio con Federico Bernardeschi, che segue l’azione di Higuain e CR7 e approfitta della ribattuta fiacca di Audero sul tiro del portoghese. Al 77’ la Sampdoria rimane in dieci per l’espulsione rimediata da Thorsby. Al 90′ Cristiano Ronaldo calcia sulla traversa un calcio di rigore. Un errore che potrebbe costargli la corsa al titolo di capocannoniere con Ciro Immobile. Nel finale, Yoshida salva sulla linea il tiro a botta sicura di Gonzalo Higuain. Il risultato non cambia. La festa della Juventus può iniziare…

Foto: CalcioeFinanza