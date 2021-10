Juve, 17 sconfitte allo Stadium: 7 nell’ultimo anno e mezzo

La Juventus si è arresa al Sassuolo per 2-1, amplificando tanti problemi già visti ad inizio stagione, sinonimo di una rosa costruita male. Si tratta già della seconda sconfitta interna in campionato per i bianconeri, tra l’altro, contro due squadre non di vertice, come l’Empoli e il Sassuolo.

Quello che è stato il simbolo dei successi bianconeri, lo Juventus Stadium, in questo decennio, quel fortino che ha generato le fortune della Juve, sta venendo meno nella sua inviolabilità. E i numeri ne sono testimoni.

La Juventus ha avuto un record di imbattibilità interno allo Stadium, davvero insuperabile, durato addirittura anni in Italia (nessuna sconfitta dal 2013 al 2015 in Serie A).

Guardando i numeri, nell’ultimo anno e mezzo, ben 7 sconfitte interne, contando tutte le manifestazioni. Dal Sassuolo, all’Empoli, al Milan, al Benevento, alla Fiorentina, al Barcellona, nella scorsa stagione, fino a giungere alla Roma, nel luglio 2020, con Sarri in panchina ma a scudetto già acquisito.

Prima di questa serie di ko, l’ultima sconfitta interna era stata quella con l’Ajax, ai quarti di finale di Champions nell’aprile 2019. Tra l’altro, in 8 anni, solo 10 sconfitte interne, invece ora sono già 7 in un anno e mezzo.

Insomma, numeri che testimoniano come il fortino dello Stadium sia crollato. Se l’anno scorso si poteva anche dare la colpa alle porte chiuse, con la spinta dei tifosi assente, e ci può anche stare, da quest’anno, con la riapertura (anche se parziale) degli stadi, la Juve ha già perso 2 volte a Torino, tra l’altro, contro avversari inaspettati.

E’ il sintomo che l’impero bianconero, costruito anche sull’inviolabilità dello Stadium, è ormai crollato. E come i grandi imperi che sono crollati nella storia, fa rumore. Ora starà alla società raccogliere i cocci, valutare i propri errori e ripartire, provando a costruire nuovamente un fortino, come era stato fino a un anno e mezzo fa.

