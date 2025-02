Jutglà sull’Atalanta: “Quando ho segnato sono stato attraversato da tante emozioni”

A parlare della vittoria del Club Brugge contro l’Atalanta per 2-1 è stato Ferran Jutglà. Queste le parole dell’autore del gol del momentaneo 1-0 ai canali della UEFA: “Una partita che ho vissuto con molta passione, con molta emozione. Avevamo un buon piano di gioco e questo ci ha aiutati ad ottenere il risultato. per questo sono soddisfatto. Quando ho segnato sono stato attraversato da tante emozioni. Amo segnare gol e aiutare la squadra in questo modo. Noi diamo tutto, cerchiamo sempre di fare il massimo insieme, in ogni competizione”.

FOTO: Instagram Jutglà