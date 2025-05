Jutgla: “Girona? Mi piace il loro calcio. Voglio un club che creda in me”

29/05/2025 | 23:45:25

Ferran Jutgla in orbita Girona? A parlarne è direttamente l’attaccante del Club Brugge: “Mi piace il calcio che praticano – ha detto a FootBoom -, ma da qui a dire che succederà davvero, è tutto ipotetico e non ci ho pensato seriamente. So solo che voglio entrare in un club che creda in me per fare un passo avanti nella mia carriera professionale“, ha risposto dopo l’amichevole tra Catalogna e Costa Rica.

Foto: Instagram Jutgla